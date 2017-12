Kombiner et 5000 FPS-kamera og en trykluftskanon med en smuk kvinde, og du har et viralt hit. Fortsæt med at gøre det, og du har My Rules Media og fanger opmærksomhed fra mænd der synes damerne er lækre, og fra folk der gerne vil ophøje det til kunst. It is what it is, og denne gang er den en champagneprop der bliver fanget i slo-mo, fordi: Internettet!