Nytårscrushet: Sally Valeur

Har du nogen nytårsforsæt for 2018?

Ja! Jeg vil rigtig gerne kunne løbe 5 km, (har et dårligt knæ), men det skulle være muligt. Ellers vil jeg bare passe godt på mig selv og dem jeg elsker.

Plejer du at have nogen?

Nej, jeg plejer ikke at have nogen bevidst. Jeg tror bare jeg tænker hvert år, at jeg bare vil gøre det endnu bedre i det nye år.

Har du nogle store planer for det nye år? Hvis ja, hvilke?

At blive en endnu mere mega sej IT-dame, og at komme ud og rejse et sted, hvor der er mange palmer. Jeg elsker palmer!









Red. Tak til Hunkemöller for lingeri-support.





Fotograf: Mikkel Laumann

Hjemmeside: Mikkel Laumann

Facebook: MikkelLaumannPhotography

Instagram: _mlaumann

