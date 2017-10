Her på M! kan vi godt lide damer. Især hvis de ikke har særligt meget tøj på. Derfor har vi teamet op med den danske pornodronning Elvira Friis, som venligst har lånt os Josefine og Pernille til en ny ugentlig serie her på mmm.dk. En serie, vi har valgt at kalde ’Piger i Bikini’.

Pernille kender du måske som vinderen af ’Danmarks Bedste Røv’ tilbage i 2015, mens Josefine blev kåret som ’Årets Side 9-pige’ i både 2014 og 2015.,

De seneste par uger har du kunnet se de to bikini-babes lave helt almindelige ting, som bliver mindre almindelige, når det foregår iført sexet bade-kluns og i slowmotion. I sidste uge skulle pigerne sjippe, mens vi i denne uge - i det sidste afsnit for nu - skal forsøge os med en mere maskulin disciplin af slagsen. Pigerne skal lægge arm. Se, hvordan det gik herunder.

Video: Jesper Macholm // Musik: Peter Arendsdorf Bengtsen