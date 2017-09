Kollegasex i baglokalet

Jeg arbejdede på et tidspunkt på et diskotek som bartender. En nat var jeg på job, og min lækre, mandlige kollega kom forbi og festede, selvom han selv havde fri. Jeg skulle jo egentlig stå bag baren hele aftenen, men jeg sneg mig alligevel til et par frække danse med ham, og resten af tiden sad han oppe i baren og snakkede med mig, når der ikke var tørstige kunder. Vi drak shots sammen, og på et tidspunkt fik han mig overtalt til, at han måtte tage en body-tequila på mit bryst. Da han skulle tage citronen fra min mund, kyssede vi længe, og han kyssede bare så frækt. Stedet skulle lukke klokken fire, og jeg havde lukketjansen. Hele timen fra klokken tre til fire sad han og overhældte mig med lumre komplimenter og en detaljeret beskrivelse af, hvad han havde lyst til at gøre med mig, når jeg fik fri. Det tændte mig rigtig meget, og vi blev begge gejlet op. Da klokken blev fire, og de sidste gæster var blevet smidt ud, skulle jeg lige om i baglokalet og hente min taske, og min kollega fulgte efter. Vi kyssede heftigt og endte med at have utrolig lækker sex på det lille kontor. Uhhh, det var frækt!

- Rikke, Odense