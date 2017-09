Dampende hot bilsex

Jeg har haft en rigtig sexet og vild oplevelse med min kæreste, og den vil jeg dele med jer M!-læsere. Vi havde været ude at køre i hans bil, og med lidt kyssen og kælen blev det hurtigt ophidsende. Vi fik meget lyst til hinanden og kunne ikke vente med at have sex, så vi besluttede os for at finde et diskret sted, hvor vi kunne gøre det i bilen. Så vi fandt et sted, hvor der ikke var så mange mennesker. Han satte sig om på bagsædet og jeg oven på ham. Hans hænder nåede ned til mine balder, som han masserede blidt. Jeg blev mere og mere våd og ophidset og ville bare mærke ham med det samme! Han fik trukket mine bukser og blonde g-streng af med den ene hånd, mens han med den anden rørte mine bryster, og jeg fik knappet hans bukser op og begyndte at massere hans pik.

En del af spændingen lå selvfølgelig i, at der hele tiden var en risiko for at blive opdaget. Da vi havde fået hans bukser af, kørte jeg min tunge rundt på hans pik med blide bevægelser for at pirre ham lidt. Da jeg kunne mærke, at han ikke kunne vente mere, satte jeg mig op på ham og red ham, mens jeg stille stønnede i hans øre. Med langsomme bevægelser kørte jeg op og ned, mens han havde godt fat i mine balder og kyssede og slikkede mine bryster. Jeg kunne mærke en kilden og var lige ved at komme, og det samme var han. Men lige inden han kom, vendte jeg mig om, så han kunne tage mig bagfra. Der var ikke meget plads i bilen, og det var så hot, at ruderne duggede, hvilket også gjorde det hele mere ophidsende. Med hurtige og hårde stød fik han mig næsten i drømmeland - jeg nåede desværre aldrig helt derhen, fordi der pludselig kom to personer gående, og vi fik meget travlt med at komme i tøjet. De fik sig nok en oplevelse, som de kunne grine af. Det samme gjorde vi, men vores skal helt sikkert gøres færdig en dag...

- Pernille, Århus