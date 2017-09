Fræk misse-passer

Jeg kender egentlig ikke de folk, der bor i min opgang, men alligevel kom overboen en dag ned og spurgte, om jeg gad fodre hendes kat henover weekenden, hvor hun var i København. Jeg syntes egentlig, at det var en lidt underlig ting at bede en helt fremmed om, men hun virkede flink nok, og jeg sagde høfligt ja. Om fredagen fik jeg så nøglen til hendes lejlighed, inden hun tog af sted. Jeg tog i byen med mine veninder og fik scoret en ret lækker fyr, som jeg endte med at slæbe med hjem. Da vi kom ind i min opgang, slog det mig pludselig, at den der kat da egentlig snart måtte være sulten. Så jeg fik fyren overtalt til, at vi lige skulle fodre den, inden vi gik ind til mig. Vi låste os ind i overboens lejlighed og gik ind. Jeg fik sagt noget med, at "missen vist var sulten", og den samlede fyren selvfølgelig hurtigt op på og sagde, at det måtte vi da hellere få gjort noget ved. Vi begyndte at kysse rigtig frækt dér midt i min overbos lejlighed og endte gudhjælpemig med at bolle inde i hendes seng. Det er muligt, at sex er bedst i trygge omgivelser med én, man elsker, men fremmed sex med en fremmed fyr i en fremmed piges fremmede seng - foran en sulten kat - kan skam også godt anbefales!

- Sofie, Odense