Gaven, han aldrig glemmer...

Min kæreste havde længe plaget mig om en trekant med en anden pige. Egentlig havde jeg jo lyst til det, men jeg var bange for, om det ville gøre mig jaloux at se ham sammen med en anden. Så jeg sagde nej hver gang, han plagede. Da han fyldte 25 år, besluttede jeg mig dog for, at jeg ville give ham en fræk fødselsdagsgave. Jeg havde over Scor.dk fundet frem til en lækker, biseksuel pige på 23, som ledte efter piger og par. Jeg havde skrevet lidt frem og tilbage med hende, og hun var klar på min plan. På min kærestes fødselsdag havde jeg lavet lækker middag, og klokken 22 ringede det på døren til hans lejlighed. Jeg gik ud og åbnede, som jeg havde aftalt med hende. Hun var heldigvis lige så pæn som på billederne, og vi gav straks hinanden et knus. Hun holdt mig dog fast i knuset og pressede sine bryster ind til mig, mens hun begyndte at kysse mig. Efter et halvt minuts tid stoppede jeg hende og bad hende vente i entréen et øjeblik.

Jeg gik ind og gav min kæreste et langt tungekys, sagde tillykke og forklarede, at han nu skulle se mig være sammen med en pige, men at han desværre ikke måtte være med. Jeg var nemlig stadig ikke helt tryg ved tanken. Så jeg satte ham over i sofaen og hentede spændt min frække elskerinde, som jeg begyndte at kysse og kæle med foran min kæreste. Der gik højst to-tre minutter, før han lystigt legede med sig selv, mens hun og jeg blev mere og mere opslugte af hinanden. Jeg havde selvfølgelig gjort mig nogle overvejelser, men sex med en pige var meget mere fantastisk, end jeg havde turdet håbe på - og da jeg til sidst var tryg og liderlig nok, tillod jeg også min kæreste at bolle hende bagfra, mens hun slikkede mig. Vi havde sex alle tre on and off i flere timer, og jeg fortryder det ikke et sekund.

Maja, Hvidovre