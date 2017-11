Sådan reagerer bedste veninder på at se hinanden nøgen for første gang

Vi kan hurtigt blive enige om, der ikke skal meget til at underholde os på internettet. Selv med denne selverkendelse kan man dog ikke helt lade være med at trykke ind på linket for at se nærmere på sagerne.

Sådan var det også med denne famøse video, hvor BFF-veninder ser hinanden nøgen for første gang. Det er tilpas fucked up og lummert til, at man som mand lige er nødt til at se sagerne an, am I right?

Kort fortalt, det virker. Vi er hooked. Videoen starter med en sjov lille intro, hvor de nære venner forsøger at beskrive, hvordan de forestiller sig modparten ser ud uden tøj på. Derefter får de syn for sagen.

Se videoen herunder, hvor nogle forskellige veninder ser hinandens godter for første gang: