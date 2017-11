Sasha Klæstrup er Månedens Crush: - Mine billeder er meget anderledes fra min søsters

Hej Sasha! Tillykke med, at du er blevet Månedens Crush her på M! i november. Hvordan føles det?

Det synes jeg er vildt. Det havde jeg aldrig nogensinde tænkt på, at jeg ville blive. Da Nikita havde været i, syntes jeg at det var fedt, at det var MIN søster der var i det blad, og nu er det så mig. Det synes jeg er endnu vildere.

Hvordan vildere?

Nikita var jo ikke bare nobody, da hun kom på. Jeg skrev til Mikkel på Instagram, om vi ikke skulle lave et shoot sammen, og lige pludselig kontaktede han mig, at I gerne ville have mig som Månedens Crush, hvor jeg bare snakkede om at ville have et shoot for sjov. Det synes jeg er helt vildt.