Stem på Årets Crush 2017!

Hjælp os med at finde Årets Crush 2017!

Året er ved at gå på hæld, og den slags skaber selvfølgelig tid til reflektion, lister og kåringer. Det betyder, at vi skal bruge jeres hjælp, for at finde ud af, hvilken af de smukke piger, vi i årets løb har fremført som Månedens Crush, der skal løbe af med titlen som Årets Crush 2017.

Årets Crush er selvsagt en stor ære. Sidste år løb smukke Frederikke Lykke Lindh med titlen, og det resulterede i en æresrunde af et bonusshoot, i maj måned i år.

Igen i år tilbyder vi vinderen et ny interview og fotoshoot, og oveni hatten bliver hun også premieret med en lækker flaske champagne.

Og sidder du nu, kære læser, og tænker: "Jamen hvad vinder jeg?"

Det er simpelt. Først vinder du et gensyn med alle de 12 smukke crushes, vi har haft i løbet af året. Dernæst vinder du muligheden for at give din favorit en æresrunde, og en ny omgang på MMM.dk.

Og for at det ikke skal være løgn, så uddeler vi også en flaske champagne, til tre loyale læsere, der deler artiklen med deres favoritcrush på Facebook og tagger opslaget med #megetmerem.

Afstemningen foregår således:

1. Du scroller igennem årets crushes, lige her.

2. I bunden af denne artikel, findes der 12 links. 1 link for hver kvinde. Du klikker på et af disse link, og afgiver dermed din stemme, ved hjælp af vores besøgsstatistik.

3. Du deler denne artikel med dine venner, så de også kan stemme, og hjælpe din favorit på vej. Det er kun klik fra denne artikel, til de respektive crushes der tæller i opgørelsen: Altså, du kan ikke bare dele din favorit på Facebook. Kun læsere der har været forbi denne artikel, tæller med i den endelige opgørelse.

4. Afstemningen løber til den 31. december, kl 23.59. Vinderen af Årets Crush, bliver offentliggjort fredag den 5. Januar 2018, kl 14.00, her på sitet.