Stjernerapper uploader topløse billeder på sin Instagram - og vi er ovenud lykkelige

I 2016 takkede hun sin plastikkirurg for sine ”fabelagtigt falske bryster”, hun hævdede at have den bedste vagina i verden, hun røg ind i en skattesag, da hun angiveligt skyldte en masse penge i skat, mens hun ligeledes gik igennem et break-up, som hun mente, offentligheden skulle have alt at vide om.

I år har vi dog ikke hørt specielt meget til hende. Lige ind til nu, hvor hun har uploadet et par frække, topløse, men halvkryptiske billeder på sin Instagram-profil, som hun i øvrigt gennem den seneste tid har bombarderet med bikinibilleder. Det er selvfølgelig den kvindelige stjernerapper Iggy Azalea, der netop har frigivet sin nye single Switch, vi taler om. Vi aner ikke, hvorfor hun fodrer os med så mange billeder af sig selv i badetøj, men et bud vil være, at det sikkert er som en del af promoveringen af sin nye musik. Vi klager i hvert fald ikke; vi er blot glade for, at hun er kommet sig oven på det noget hektiske 2016.

Se de hotte billeder herunder.