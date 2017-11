Ugens Insta-tip: Mia Purgaric

Når man tænker på, hvor meget af Instagram i princippet er mad, katte og folks babyer, så kan det godt være svært at finde frem til de gyldne profiler med smukke kvinder - derfor finder vi af og til en lille anbefaling, som kan sprede lidt øjeguf til dit daglige feed.

Ugens anbefaling finder du i form af Mia Purgaric - en ganske nybegynder på Insta-markedet og derfor en fin lille måde at følge hende fra starten af. For hun kommer til at skyde i vejret!

Se et par skud herunder og se nærmere på profilen her.