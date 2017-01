Ugens Instababe: "Mest akavede sexoplevelse? Det må være da jeg prøvede en gagball for første gang"

"Ugens spørgsmål": Hvordan fejrede du nytårsaften? Og hvad er dit vildeste/frækkeste nytårsminde?

Tusinde tak! Jeg fejrede min nytårsaften sammen med min søster i København til My Wonderland. Det var første gang, hun har været med til sådan et arrangement, og vi kom op på scenen og dansede. Det var sindssygt fedt!

Mit frækkeste nytårsminde må være et nytår, hvor jeg var helt vildt træt efter at have festet længe og sådan set bare skulle hjem. Men så fik jeg en besked fra en, jeg havde set et par gange, så jeg tænkte "tjo, hvorfor ikke?" Jeg kunne da godt lige tage turen hjem til ham, hvor han holdt fest, inden jeg skulle hjem.

Så snart jeg kom derhen, var vi bare all over hinanden og gik så ind i soveværelset, låste døren og kunne høre hans venner feste videre, mens vi bare hyggede os rigtig meget under dynen. Det var frækt og lige noget, vi begge syntes, var en god start på det nye år!