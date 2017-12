Undersøgelse viser, at kvinder er gladere i et forhold med mindre attraktive mænd

Så er der godt nyt, folkens. Hvis du er typen, som føler dig lidt for heldig med en overscoring eller lignende, så er det rent faktisk godt nyt for dig.

I forbindelse med en undersøgelse foretaget af Florida State University har man fundet ud af, at heteroseksuelle forhold og ægteskaber har en tendens til at være mere lykkelige og stabile, hvis kvinden er den mest attraktive i forholdet.

Studiet kiggede nærmere på 113 nygifte par i Dallas, som havde været gift i mindre end 4 måneder og befandt sig sidst i 20’erne. Studiet blev også foretaget med en rating af deres udseende - modigt.

Her skulle de svare på spørgeskemaer, som bl.a. udforskede deres deres ønske om at være i form og føle sig sexet.

"The results reveal that having a physically attractive husband may have negative consequences for wives, especially if those wives are not particularly attractive."

lyder det fra undersøgelsen, hvor forskerne mener, at den sociale faktor spiller ind, når kvinder får spiseforstyrrelser.

Kvinder med mere attraktive mænd havde tendens til at ville holde en stram diæt konstant, og derfor måske ikke være den gladeste kone - hvem vil også være i godt humør, hvis man skal tænke på sit diæt konstant, når man føler, at man skal leve op til et ideal i forholdet?

Dem med mindre attraktive mænd (Hvordan de vurdere dette, vides ikke) havde mere livsglæde, da de ikke følte, at de skulle tænke på kosten og udseendet konstant.

Det sjove er, at mændene i undersøgelsen på ingen måde følte sig pressede af en overscoring - de var bare fint tilfredse med en lækker kæreste!

Ergo, du behøver ikke at være bange for, at du måske har lidt mere på sidebenene - din kæreste er fint tilfreds i forholdet! I think, det er lidt en generalisering, men anyways!