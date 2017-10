Undersøgelse viser, at kvinder med varme fødder lettere får orgasme

Vi kan sikkert alle blive enige om, at det ikke er særlig sexet at beholde sokkerne på under sex. (Medmindre det ER!) Men har du svært ved at få din partner til at komme, kan det være, at du lige skal overveje at lade de tykke sokker blive på, når du hiver resten af tøjet af hende.

En undersøgelse foretaget af den hollandske forsker Gert Holstege viste nemlig, at kvinder med varme fødder nemmere får orgasmer - og det lyder da som en rimelig simpel måde for at højne orgasmegarantien, ikke sandt?

Resultatet blev fundet under en hjernescanning af mænd og kvinder, der havde sex. I starten af undersøgelsen var det kun 50 procent af kvinderne, der kunne opnå orgasme. Flere af parrene klagede over, at der var fodkoldt i scanningslokalet, og da man efterfølgende gav parrene et par varme sokker, var det pludselig 80% af kvinderne frem for de 50%, der fik en orgasme. Gert Holsteges umiddelbare forklaring er, at når ens fødder holdes varme, har man nemmere ved at slappe af, og det er netop, når man slapper helt af, man kan få en orgasme.

Så selvom det der med at have sokker på under sex nok ikke er det mest sexede i verden, så er det måske værd at overveje næste gang?