Hvad er det mest akavede, en fyr har sagt til dig i byen?

Jeg har aldrig rigtig været pigen, der går i byen, men jeg vil da bruge spørgmålet til at sige noget, når det kommer til sociale medier.

Jeg tror, nogle mænd på Instagram har misforstået, hvad DM står for. Det er ikke Dick Message, og at sende disse billeder giver ikke pote eller betyder, at nu vil pigen mødes med dig eller skrive med dig. DM er for direct message. Så måske det at sende en almindelig besked giver større chancer for et svar, end et diller-billede gør ;-) Bare et tip!