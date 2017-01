Video: Her efterlade uhyre frække Kylie Jenner meget lidt til fantasien

Denne film er - kort fortalt - en tre-minutters-video af den 19-årige skønhed, Kylie Jenner, der ryger en cigaret, bader i en hvid T-shirt og kysser med sin kæreste, Tyga. Ja, du har ret. Det, vi prøver at sige, er, at det faktisk er så tæt på porno, som vi overhovedet kan komme.

Baggrundsmusikken er leveret af Niia, og hendes Last Night In Los Feliz sørger for den lumre og "tykke" stemning. Stor tak til Kylie for at levere en god start på det nye år.

Sasha Samsonova, som er Kylie’s favorit-fotograf, har fortalt til W Magazine:

- Det er rå billeder. Lige så snart at mine billeder med Kylie kommer ud, er folk så hurtige til at skrive på min væg. Alle råber op om photoshop, photoshop og atter photoshop. Men ved videoen her er der intet efter-redigering. Det er kun klippet sammen, og vi har virkelig tænkt over at beholde det i den stil.

Se videoen herunder.