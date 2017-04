Virkelighedens Barbiedukke: - Mit udseende er naturligt… bortset fra 2 ting

Og Yulia har måske fat i noget. I hvert fald, i forhold til at hun ikke ligner pis. For Yulia er nok den real-life-Barbiedukke, vi hidtil har set, som er pænest.

Men hun hævder altså, at hun aldrig har fået foretaget en kosmetisk ansigtsoperation af nogen art for at opnå det udseende, hun render rundt med. Den eneste gang, hun har været under kniven, var, da hun fik forstørret sine bryster til en D-skål, skriver Daily Mail.

- Det betyder, at jeg kan gå med alle kjoler, der ser bedre ud uden undertøj, og det ser bare godt ud, siger hun ifølge den engelske avis.

I forhold til hendes vanvittigt kønne, blå øjne, indrømmer Yulia dog, at hun bruger nogle specielle kontaktlinser, der får hendes øjne til at fremstå større.

Bedøm selv, om du tror på Yulia, med et udpluk fra russerens Instagram-profil.