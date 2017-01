Zara Larsson er pisse ligeglad med at du kan se hendes nipples

Vi elsker Zara Larsson her på M! Den 19-årige svenske popstjerne, der for alvor brød igennem i 2015 med hittet Lush Life, er ikke bleg for at vise sine uhyre sexede former frem for sine 2,3 millioner følgere på Instagram. En profil, hun ligeledes bruger heftigt til at debattere emner om alt fra ligestilling til sex.

I november uploadede hun et billede fra en fotoserie med amerikanske Flaunt Magazine, hvor det var tydeligt, at hun ikke bar BH. Og det fik flere af hendes følgere til at påpege, at man kunne se hendes brystvorter.