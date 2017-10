20 ting kvinder tænker før første date

10) Medmindre vi køber en flaske.. Så ville det jo også være uhøfligt at sige nej?

11) Men SÅ heller ikke mere.

12) Husk at virke overrasket, hver gang han fortæller noget, så jeg ikke pludselig afslører, at jeg brugte 4 timer i går på at stalke ham, og at jeg nu ved alt om hans ekskæreste nye kærestes hund.

13) Arg, tøjkrise! Hvad skal jeg tage på?

14) Hvor slutty må man være klædt på en første date uden at sende forkerte signaler?

15) Hvilket outfit siger bedst ’du-får-mig-nok-ikke-med-hjem-i-aften-men-måske-næste-gang’?

16) Åh nej, hvordan gør vi med betaling? Det er altid så akavet.

17) Jeg tilbyder i hvert fald at betale selv.

18) Er jeg en dårlig feminist, hvis jeg lidt ønsker, han tilbyder at betale?

19) Mon han har tænkt sig at kysse mig farvel?

20) Shit, jeg er sent på den! Jeg husker lige tyggegummi for en sikkerheds skyld.