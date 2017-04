5 fede alternativer til dig der er træt af Tinder

Down

Hvis du nogensinde har drømt om at vide, hvem der er ‘nede’ med dig på Facebook, så kan du få dit ønske opfyldt. Det er lige præcis det, som appen Down gerne vil vise dig. Du får lov til lige at køre hele vennelisten igennem. Derfra kan du lige vælge dem, der skal have en tur på bjørneskindet i stuen.

Bonus: Med et hav af bekendte på vennelisten ville det godt nok være underligt, hvis du ikke kunne trække et enkelt eller to matches.

Minus: Er du venner med din mor på Facebook?

Hvad koster den? Ingenting.

Hent den i App Store og på Google Play