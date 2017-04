5 hobbyer der (måske) giver scoregaranti

Artiklen blev bragt i M! magasinet nr. 156, november 2010

FÆLLESLØB

Forberedelse: I de fleste større byer findes der fællesløb arrangeret af sportsbutikker eller motionsforeninger. Det er gratis og kan findes på nettet.

Forventninger: Med en lungekapacitet på en halv liter er jeg temmelig sikker på, at jeg ikke kan imponere nogen med min kondition. Desuden er jeg lidt i tvivl om, hvor mange piger, der dukker op - og om de ikke i så fald er der for at tabe sig...

Sådan gik det: Jeg finder hurtigt en sportsbutik, der arrangerer fællesløb ved Søerne i København med instruktør for både et begynderhold og for let øvede. Jeg er der 20 minutter før – som den eneste – men langsomt begynder der at dukke flere op. Og det er stort set kun piger. Succes. ”Har du været med før?” spørger jeg en ung, rødhåret pige, der står og tripper. Genialt med sådan en åbningsreplik. Helt uskyldig – og dog med så skumle bagtanker. Vi snakker lidt, indtil instruktørerne kommer og deler os op i to hold. Der er nu omkring 40 løbere – syv-otte fyre og resten af hunkøn. Jeg vælger begynderholdet, hvor jeg ikke bliver helt til grin, men desværre vælger stort set alle de lækre piger holdet for let øvede. Bummer. Den rødhårede er heldigvis på mit hold, og da vi løber i nogenlunde samme tempo, får vi faktisk snakket en del.

Scoremuligheder: Slet ikke ringe. Der er masser af endog rigtig søde piger, og både under opvarmningen, løbeturen og udstrækningen er der god mulighed for at chatte lidt med dem. Hvis man begynder at komme der regelmæssigt, skal man nok kunne skaffe sig en date eller to.

Info: MarathonSport.dk

Scorechancer: 4 af 6 hjerter