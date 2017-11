Det kigger din date efter, når hun ser din lejlighed for første gang

Du kender det… Der er sådan cirka 30 minutter, til hun ringer på døren – og du har slet ikke haft tid til at tænke på rengøring. Så hvor er det vigtigst at sætte ind?

For ja, det betyder noget for førstehåndsindtrykket, at gulvet er støvsuget, du har smidt de sure underbukser i vasketøjskurven og taget opvasken – eller i det mindste gemt den væk under vasken!

Prioritér disse fem ting, så er du godt på vej til at få mandehulen til at give et godt førstehåndsindtryk.