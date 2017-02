Inspiration: Det synes pigerne om gokart og paintball på første date

På vores forum “Hvad synes?” er det muligt at spørge pigerne om alt mellem himmel og jord. Det har en af vores læsere gjort, fordi han gerne vil vide, hvad pigerne synes om alternative aktiviteter på første date:

“Hej Piger.

Hvordan synes i en date skal forløbe sig? Jeg er nok typen som hellere vil ud og kører gokart, paintball, eller anden aktivitet, jeg ved godt man ikke snakker sammen imens, men man får noget at snakke om. En gåtur kan også være fint. Og så vil jeg lige hører vil i helst inviteres hjem til en og spise, selvom fyren nærmest kun kan lave meget få pasta retter, eller er det så bedre at invitere pigen ud og spise?.

Tusind tak på forhånd”

- Revisor1234, 21

Hvad kunne du finde på at arrangere på jeres første date? En fyr vil gerne vide, om det er i orden at arrangere nogle lidt atypiske ting som f.eks. paintball eller gokart, som aktivitet på den første date – men hvad siger pigerne egentligt til det? Læs med her og se hvilke svar de kom med, da han spurgte dem på “Hvad synes?”.

