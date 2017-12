Kalder din kæreste dig snullergøj eller andre pinlige kælenavne? Så har I sikkert et stærkt forhold, viser undersøgelse

Alle, der nogensinde har været i et forhold, ved, at der findes ting, din kæreste og dig kun gør, når I er alene sammen. Og nej, her snakker jeg ikke om at udleve jeres fantasier i soveværelset. Det her er faktisk nærmest mere privat: Kælenavne. Især de der kælenavne, som helst ikke skal ud i offentligheden.

Slet ikke blandt kammeraterne, medmindre du for evigt vil kendes som snullermullernuttegøj..

Af en eller anden grund kan det virke mærkeligt at kalde sin kæreste ved navn - medmindre man er sur. Derfor bliver skat hurtigt populært, men det er også lidt upersonligt, ikke? Derfor går mange af os over til andre kælenavn, lidt mere personlige, lidt mere pinlige, og ifølge en professor er der en helt simpel grund hertil. Hendes hypotese er nemlig: "My hypothesis is an extremely simple one. Couples, speaking this way, harken back to their own experience when they were infants and to their first love, their mother.”

Business Insider har kigget på samme emne og fundet ud af, at kælenavne faktisk kan tyde på et stærkt forhold mellem din partner og dig. De peger på studier, som har vist, at par, der kalder hinanden søde, kiksede og fjollede kælenavne, ofte har et stærkere bond end dem, der siger "Gider du lige række mig saltet, Bente?"

Hvis din kæreste altså hedder Bente, forstås.. You get the picture..

Så det kan da godt være, din kammerater griner af dig, når du i telefon bliver spurgt, hvornår mussegøjen kommer hjem, men i det mindste har du sikkert et bedre forhold, end Torben, Preben og Mogens, der netop kun bliver kaldt Torben, Preben og Mogens.