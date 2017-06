Mød sugar-babyen Heidy: Har sex med ældre mænd og lever det vilde luksus-liv

Gennem de senere år er det været et af de mest debatterede emner. Vi taler om sugar-baby/-daddy-”industrien”, hvor unge piger modtager dyre gaver eller rejser for som oftest at have sex med ældre, rige mænd. Mange opfatter det som prostitution – en ting, som mange af de implicerede piger ikke vil høre tale om. En af disse er 24-årige Heidy Pandora fra Orlando, Florida. Hun lever et glamourøst liv, hvor hun rejser over hele verden i selskab med gifte mænd og andre fremmede. Men hun insisterer på, at hun ikke er det, man kalder for en ’gold digger’ (en kvinde, hvis primære interesse i et forhold er det materielle, red.)

Det skriver The Sun.

Gennem sine tre år på dating-sitet Miss Travel har Heidy besøgt mere end 20 forskellige lande.

- Jeg ser det ikke som et stort problem at have sex med gifte mænd. Hvis de er gifte og kigger efter noget andet, betyder det bare, at de ikke er lykkelige. Nogle af dem har ikke noget seksuelt forhold til deres koner længere, siger hun til Sun Online.

Men Heidy, der har besøgt eksotiske steder som Dubai, Marokko, Hawaii, Aruba og Tailand sammen med rige mænd, hun har mødt på datingsiden, hævder alligevel, at hun aldrig har følt sig presset ud i at have sex.

- Hvis der er god kemi, sker der bare ting og sager. Men hvis der ingen kemi er, har vi det bare sjovt på rejsen, eller også tager jeg hjem, siger hun og fortæller, at hun har rejst med mange forskellige mænd uden at have sex med dem alle. Hun fortsætter:

- Jeg ville elske at finde den eneste ene, men lige nu vil jeg bare rejse og se verdenen.