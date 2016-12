Så meget betyder det for pigerne at du har en solid opsparing

På vores forum "Hvad synes?" er det muligt at spørge pigerne om alt mellem himmel og jord. Det har en af vores læsere gjort, fordi han gerne vil vide, om det betyder noget for pigerne, at man er god til at spare op:

“Betyder det meget for jer kvinder, om en kæreste er god til at spare op?

Hvis man ellers har en god økonomisk sans, men bare ikke duer til det med at lægge penge til side?

For mit vedkommende skulle jeg tjene over 30.000 kroner før skat, før jeg ville kunne lægge til side.”

- Tom S.C., 42

Betyder en opsparing virkelig noget for din chance hos pigerne? Læs med i denne tråd, og se, hvorfor pigerne mener, at en opsparing er en stor del af det, de finder attraktivt hos mænd. Tro det eller ej, men det er ikke på grund af pengene i banken, men en helt anden grund.

