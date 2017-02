Sådan får du en scorelejlighed ifølge damerne

På vores forum “Hvad synes?” er det muligt at spørge pigerne om alt mellem himmel og jord. Det har en af vores læsere gjort, fordi han gerne vil vide, hvor meget en pæn lejlighed betyder for dem:

“Hej piger!

Er det vigtigt for jer, at en fyr gør noget ud af indretningen i sit hjem?”

- Chaves, 31

Kan det have en afgørende betydning for forholdet til pigen, hvis hun ikke bryder sig om dit hjem? Det vil en fyr gerne vide, derfor har han skrevet ind til hvadsynes? og spurgt pigerne om netop dette.

Kan udseendet af hjemmet være påvirkende, når hun skal træffe en beslutning ang. forholdet til dig? Se med her og læs hvad pigerne har skrevet, måske skal du lige have flyttet rundt på en lampe eller to bagefter!

