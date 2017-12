9 skarpe drinks til din nytårsfest

Old Fashioned

Ingredienser:

1 sukkerknald

3 skvæt Angostura bitter

6 cl whisky

2 cl danskvand

Fremgangsmåde:

Læg en teske på dit drinksglas og placér sukkerknalden på skeen. Dryp angosturaen på og hæld efterfølgende danskvandet på. Knus sukkerknalden i glasset og tilsæt din whisky.

- per definition mandedrinken. Et lille pift på en god whisky og et elegant springbræt til on the rocks.