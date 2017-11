Corona-producent satser på cannabis

Hvis du synes, du bliver ekstra sjov af at drikke øl, så kan det være, du i fremtiden kommer til at blive endnu sjovere, når du tager en tår af den populære drik. Dele af den amerikanske ølbranche lader ønsker nemlig nu at henvende sig til de mange amerikanske forbrugere, som i bund og grund holder af at ryge sig skæve - enten som alternativ eller supplement til alkohol.



Og hvad betyder det så helt konkret? Ifølge Foxbusiness.com har Corona-producenten, som vi alle kender som øllen med lime i, Constellation Brands, valgt at satse på at kombinere øl og cannabis. De vil sælge cannabis-infuserede drikke, som ikke blot kan gøre én fuld, men også skæv - på samme tid vel at mærke!

Robert Sands, som er topchef for Constellation Brands, har udtalt, at han forventer, at cannabis ingen længe vil blive legaliseret på nationalt plan i USA. Ca. halvdelen af alle stater har allerede legaliseret (eller i hvert fald delvist legaliseret) cannabis i løbet af de sidste par år - både til medicinsk og personligt brug. Det ser Constellation Brands altså en forretningsmulighed i. Dog vil topchefen først afprøve de nye cannabis-øl på markeder uden for USA, imens han venter på ændring i lovgivningen for cannabis i USA.

Så hvem ved - måske vi også en dag kan finde cannabis-øl på hylderne i supermarkedet i DK?