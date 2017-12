Dansker fik velfortjent 3. plads til The World's Most Passionate Bartender

“Det har været en sjov og virkelig udfordrende oplevelse. Man bliver tvunget til at tænke kreativt, når man skal arbejde med den samme spiritus tre dage i træk. Desuden har jeg fået en masse inspiration fra de andre landes deltagere, som jeg kan bruge hjemme bag baren. Jeg er selvfølgelig glad for min 3. plads - når man er oppe imod 15 superdygtige bartendere fra hele verden - men jeg sætter næsten endnu mere pris på den sparring og inspiration, jeg har fået fra netop de her 15 bartendere," fortæller Rasmus Greve Christiansen.

1) Nu handlede konkurrencen om passion hos bartenderen - hvordan forvandler man passion til en smag?

Passion er i mine øjne glæden over at have en masse viden om dét, man laver, men også at have en vilje og lyst til hele tiden at lære mere. Det vil sige, at man altid søger efter viden og dermed også nye smagssammensætninger. Så man kan vel godt sige, at der på den måde bliver lagt passion i smagen.

Det er dog vigtigt at påpege, at mange af denne typer konkurrencer ikke udelukkende handler om smag. Selvfølgelig er det vigtigt, at din konkurrencecocktail smager godt, men det er i ligeså høj grad din præsentation, historie, udstråling osv. der bliver sat fokus på - og især i netop denne konkurrence havde de stort fokus på de ting, der ligger udover "bare" smagen.

2) Har bartender-imaget ændret sig fra at være Tom Cruise i Cocktail, til en person der værner om det gode håndværk? Mere professionalisering og respekt i faget måske?

Absolut! Folk eksperimenterer med både teknikker og ingredienser, og folk begynder at forstå, at der rent faktisk er lagt tanker og idéer bag de cocktails, du får på gode barer, på samme måde som maden på gode restauranter, f.eks.

3) Hvordan kom idéen til din drink og hvor lang tid brugte du på at udforme den?

Vi fik til opgave at lave en cocktail med Licor 43 og kaffe, og jeg blev faktisk taget lidt på sengen, da den cocktail jeg havde forberedt hjemmefra, var blevet brugt tidligere i konkurrencen, så jeg stod og skulle komme op med en ny cocktail på 43 minutter. Jeg var hovedsageligt inspireret af den klassiske Hemingway Daiquiri, da vi en af aftenerne havde været på besøg på en af de ældste cocktailbarer i Europa, hvor Hemingway siges at have været stamgæst, når han var i Barcelona. De fleste forbinder kaffe med mørke, varme smage, men jeg ville gerne lidt imod strømmen og lave noget friskt og syrligt istedet.