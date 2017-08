Dansker vinder sølv i verdens største cocktailkonkurrence: Her er hans vinderopskrift

Det har alle dage været en smule skvattet, hvis det eneste, du har kunnet servere for den langhårede, har været en halvlunken Slots Classic. Og det har bestemt heller ikke øget dine chancer for en omgang ’hanky panky’. Men disse dage er talte - i hvert fald hvis du har tænkt dig at læse videre. Vi giver dig opskriften på den cocktail, der netop har sikret danske Mate Csatlos en sølvmedalje i verdens mest prestigefyldte cocktail-konkurrence.

St. Regis Hotel i Mexico City var nemlig i sidste uge omdrejningspunktet for den niende finalerunde i verdens største bartenderkonkurrence, World Class, der i år havde bæredygtighed som overordnet tema. Over fire dage dystede verdens 55 dygtigste bartendere på charme, personlighed og evnen til at kreere velsmagende og innovative cocktails samt om i sidste ende at kunne kalde sig verdens bedste.

Danske Mate Csatlos fra cocktailbaren Kabuku i København deltog i turneringen, og sikrede sig den bedste danske placering nogensinde. Dommeren forelskede sig hurtigt i charmetroldens cocktails, som dermed sikrede Mate en plads i finalen sammen med 3 andre bartendere. Her måtte danskeren desværre se sig slået af canadiske Kaitlyn Stewart, men scorede sig samtidig en fantastisk flot 2. plads, hvilket ultimativt er den bedste i dansk historie.

- Jeg er utroligt glad og stolt over min placering. Det er i det store hele gået, som jeg håbede på og drømte om. Jeg føler, at jeg har lært utroligt meget gennem den sidste uge og samtidig fået afdramatiseret, hvad finaledagene handler om. Og så har jeg også bevist over for mig selv og alle andre, at jeg kan gøre mig gældende blandt verdens absolutte elite. Det er fedt, siger Mate Csatlos.

Nu deler Mate altså opskriften på den cocktail, Chipotle Sundown, han lavede i en af finaleudfordringerne, Heat of the Moment, og som sikrede ham sølvet.