Det drak man i 1989

BALL-trøjer, snow-washed jeans, sejlersko og Rick Astley på anlægget. Pisang Ambon og Safari i barskabet. Det var den sikre opskrift på en fest i 1989.



Berlinmuren falder, og jeg begynder for alvor at interessere mig for alkohol og piger. Øllene var ikke så forskellige fra i dag. Carlsberg og Tuborg var også markedsledende i 1980erne. Dengang havde vi dog ikke energidrikke som Burn og Red Bull, cider var noget man fik i Sverige eller England, og Cult Shaker og Mokai var slet ikke opfundet.



Derimod fandtes Mikado, en serie af søde likører, perfekt til indlæring i sprut-skolen. Mikado Kiwi og Mikado Blue var et par af varianterne. For bare 19,95 var den meget lommepenge-venlig. Malibu var, og er, også ganske populær, inden man skulle over i den officielt alkoholfrie ungdomsklub.



Her er lidt fra memory lane, som sagtens kan genopfriskes på lørdag!