Eksperter har fundet frem til den alkohol, der gør dig mere sexet i byen

Vi kender den klassiske forestilling om, at der er nogle typer alkohol, der gør dig mere selvsikker, gør dig mere fuld, eller fucker dig mere op.

Den kære sprut har mange funktioner, mens det i mange henseende afhænger af situationen - hvad enten du knapper et par breezers op i skjul for dine forældre, eller du hælder snaps indenbords til julefrokosten.

Det afhænger af person til person, men en ny undersøgelse har alligevel fundet frem til den type alkohol, der får os til at virke mest sexede.

Studiet er publiceret BMJ Open, og understreger, at visse typer alkohol påvirker mange af os på samme måde.

Studiet involverede lidt under 30.000 mennesker i alderen 18-34 fra 21 forskellige lande - her skulle de vurdere, hvilke typer alkohol de associerede med hvilke følelser de havde i kroppen under indtagelsen - alt fra energisk, afslappet til sexet, træt og aggressiv.

42.5% af respondenterne svarede, at de associerede spiritus såsom gin og vodka med følelsen af at være sexet - mens 53% sagde, at de associerede rødvin med følelsen af at være afslappet.

59% svarede at man generelt fik mere selvtillid (læs: dansegulv, scorereplikker) ved hård spiritus, mens 30% dog også indrømmede, at hård spiritus fik den til at være mere aggressiv.

There you have it - gin og vodka gør dig til et sexy beast.

Nu tænker du sikkert - Hvad så med os, der drikker bajere?

De ligger lige i midten af skalaen med 50 % følelse af at være afslappet og i godt humør!

Hvilken alkoholtype får dit sexiness-niveau op i gear?