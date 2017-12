Få din egen whiskytønde under juletræet

Whisky er en fantastisk opfindelse, som har forvandlet den ellers lidt kradse spiritus til en blød, velsmagende og farvet væske, som har draget forskellige smagsnoter ud fra sin tid i forskellige trætønder.

Fun fact: spiritussen, som kommes på tønderne blev i gamle dage kaldt Aqua Vitae - deraf navnet Akvavit, og mens Skotland og Irland var tålmodige og lagde deres 'livsvand' på tønder i flere år, så var vi skandinavere, vikinger og nordiske tosser knapt så tålmodige - vi drak i stedet den klare væske og wupti, snapsen blev født!

Anyways, nu kan du få din eget hjemmelavet tønde til at lagre din spiritus på - teknikken ligger i, at du ikke behøver at vente lige så længe som et professionelt bryggeri, da tønden er meget mindre. Den negative side af dette er dog, at spiritussen ikke har den største kontaktflade med tønden og at tøndens minimale størrelse hurtigere bliver 'drænet' for muligheder i smag.

Men ikke desto mindre kan du få en whisky færdig 10x hurtigere end i større tønder, og så kan du customize den efter eget behov - den fås i minimum 1 liters-tønder og kan variere i smag alt efter, om du ønsker Bourbon-fade, Sherry-fade, brændte fade og andre.

Den helt almindelige model på 1 liter og amerikansk eg koster ca. 380 kroner. Se mere her og begynd din whiskyrejse!