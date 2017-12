Få styr på nytårschampagnen 2017/2018

Fra venstre:

Champagne Taittinger

Den sidste flaske på listen har skruet lidt ekstra op for de florale toner i både næsen og selve smagen, da den på mange punkter har en interessant eftersmag af sarte hyldeblomster. Smagen er især domineret af de mere syrlige nuancer - ikke ment som en tør eftersmag, men derimod mere friske appelsiner og liflige noter af gærede frugter. Afslutningen domineres er honningnoter, som giver en meget blød og afrundet finesse på den ellers friske og sprøde champagne.

Pris: 349 kroner

Forhandler: Taittinger.com









Champagne Charpentier

Her er der ingen tvivl om, at vi ikke har fat i en sød champagne, selvom vi skriver demi-sec - men derimod en fin afrundet balancegang på paletten, som gør, at den ikke kun egner sig til desserter og søde sager. Ved åbning af flasken har den en meget gæret duft med notre af lidt mere bitre æbler, hvilket i første omgang kunne få én til at tro, at eftersmagen rammer de bitre noter - tværtimod. Den er velbalanceret i sine noter, med en lille vægt overmod det mere friske og bitre end den søde ende - det gør, at den især også kunne egne sig til lidt krydrede retter.

Tilbudspris: 220 kroner

Forhandler: Erik Sørensen Vin









Charles Ellner Champagne

Her har vi fingrene i et druemix, som er ret så sprødt, at det næsten knaser på tungen. Den har nogle fine balancer på udvalget af druesorter, mens du samtidig ikke får den bitre og tørre eftersmag - men derimod en meget blød eftersmag, som på mange punkter er i den mere frugtige ende på listen. Det er tydeligt, at en flaske som denne værner om det gode håndværk og har ramt de rigtige procentsatser på drueblandningen for at ramme den ‘knasende’ sprødhed.

Pris: 249 kroner

Forhandler: Holte Vinlager









Charles Mignon

Denne champagne har en fin balance mellem det sure og det søde, hvor den ved første mundfuld rammer en fin syrebalance, som langsomt fader ud i en mere afrundet dybde - den har en fin afrundet eftersmag, som er fløjlsblød for alle pengene, mens den lette sødme er meget lavmælt og i et passende omfang. Kulsyren rammer en passende mængde, og giver et friskt og sprødt modstykke til den tunge kransekage.

Tilbudspris: 229,75 kroner

Forhandler: Skjold Burne