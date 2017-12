Fem cocktails du bør kende til nytår

Årets sidste store aften nærmer sig med hastige skridt, og du har selvfølgelig fået styr på champagnen, kransekagen og raketterne - men har du styr på, hvordan du skal føre dig frem som mixologi-meister, når damerne skal imponeres?

Nytårsaften ynder vi jo at gøre lidt ekstra ud af det hele, og det betyder også, at selvom en vodka/energidrik er let at kaste sammen, så er der altså mulighed for at imponere yderligere.

Derfor får du her fem cocktails, der lige løfter stemningen til det næste niveau - og også en god måde at snige endnu mere champagne ind på menuen.