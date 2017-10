Hvis ikke du har plads til en globus-bar, kan du overveje globus dekanteren

De der tunge, brune mandeværelser med kæmpe chesterfield-lænestole, og et gennemført læder og træ-look, de har sin charme.

De er grunden til, at vi fra tid til anden går og tænker, at et eller andet absurd kuriøst stykke inventar, også kunne passe ind i vores liv. Det er sjældent tilfældet, men man har lov at drømme.

En af disse stykker inventar, er globus-decanteren, med et glasskib i midten! Den går da rent ind til herreværelset eller Pirates of the Carribbean-marathon.

Glasset af mundblæst og står på et stykke træ, der sørger for stabilitet og desuden et fest design - selve rotationsmuligheden er ikke kun en sjov gimmick, men gør også, at du kan ilte indholdet med bevægelserne.

med 850 ml i sin størrelse og en pris på 220 kroner kan du nemt blive en hjemlig Jack Sparrow med dekadent pynt til mandestuen!