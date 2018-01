Jameson lancerer whisky lagret på IPA-fade

For en håndfuld år siden legede Jameson med idéen om at udvikle deres whiskey i relation til den stigende popularitet i specialøl - og det resulterede i konceptet 'Caskmates', hvor den irske whiskey fik sit finish i en tønde, som tidligere havde indeholdt en Stout-øl.

Det resulterede i whisky med kaffe og chokoladenoter - nu er de klar på at ramme pulsen på den stadigt populære IPA-trend. Dog ikke en India Pale Ale, men derimod en Irish Pale Ale, som er lidt mere til den bitre og maltede ende.

Det bliver spændende at se, om en ellers lidt lys øl i smagen kan give 'næring' til whiskeyen. Efter en succesfuld prøvetid i Irland er Jameson klar til at lancere flasken på global plan. Vi er klar på at give den et skud!

Selve whiskyen skulle ifølge Jameson have nogle lette florale noter krydret med grapefrugt og en meget citrusorienteret smag.