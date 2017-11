Tidligere på måneden fandt vi frem til julepynt, som mænd endelig ville interessere sig for - det kom på markedet i form af whisky-fyldte julekugler.

Nu er vi faldet over et must-have, som skal på ønskesedlen så hurtigt som muligt. Du kan nemlig købe et whisky-glas, som også har en indbygget holder til din cigar.

Det er saftsuseme levemandsvilkår, der vil noget!

Den kan købes for blot 125 kroner.