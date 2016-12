TAITTINGER, COMTES DE CHAMPAGNE 2006

Tattinger blev grundlagt i 1927 og bliver derfor betragtet som et af de ‘nye huse’ i champagnedistriktet. Huset er kendt for at synes, at champagne gerne må være lettere og mere delikat end ældre champagnehuse. Dette opnår de ved at bruge Chardonnay sammen to Pinot-druer, hvorfor de efterfølgende har fået æren for champagnetypen “Blanc de Blancs”.

Denne Comtes de Champagne fremstilles kun i særlige år og bliver præsenteret i en speciel antikflaske, som er en kopi af 1800-tallets. Den dufter af blomster og citrus, og smager meget koncentreret med meget eftersmag.

Simone mener: Den dufter virkelig godt af blomster, og har en virkelig dejlig smag. Men den er lidt for kraftig til, at jeg nyder den i samme omfang som La Grande Dame.

Anders mener: Den har en meget forfriskende duft og angriber virkelig din tunge og mund med kraftig men god champagnesmag. Tror umiddelbart ikke, at jeg ville nyde den, hvis jeg ikke havde snacks eller mad ved siden af.

Pris: 999,95 kr.

Køb den her