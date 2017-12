Pift juleferien op med et Frozen-drukspil

Selvom juletiden ofte indebærer familietid, god mad og rigelige mængder slik og konfekt, så er det også de fleste, som har tradition for at drikke sig i hegnet - hvad enten det er en julefrokost, den årlige bytur for alle hjemvendte til den lokale by eller noget tredje.

Hvordan kan man lige pifte traditionen lidt op? Det kan man ved at holde en forfest, hvor man laver et Frozen-drukspil.

Det er selvfølgelig baseret på Disneys hit Frozen fra 2013, og du spiller det på følgende måde.

Du skal drikke i 4 forskellige løbende etaper: 1 tår, 2 tårer, 3 tårer og 1 shot.





Drik 1 tår når..

1) Kristoff snakker til Sven, som om det er et menneske

2) Hver gang Elsa bruger sine kræfter

3) Anna opfører sig akavet.





Drik 2 tårer når..

1) Anna nævner Hans

2) Det begynder at sne

3) En karakter begynder at synge (Holy fuck!)





Drik 3 tårer når..

1) Olafs krop går i stykker

2) Du ser trolde

3) The Duke of Weselton er en douche





Drik 1 shot når..

1) Olaf begynder at smelte

2) Elsa afviser Annas hjælp/kærlighed





Well, sådan bliver du drunk as fuck - game on!