Roe & Co: Ny irsk whisky er landet i Danmark

Irsk whisky kan for mange mennesker være lidt af et vidt begreb, men den gængse forståelse for, hvad det indebærer, er ofte søde kaffe-flødeskumsdrinks og de lidt ‘billige’ produkter.

Det vil firmaet Roe & Co gerne gøre noget ved med deres nye blended whisky, som for nyligt blev lanceret i Danmark.

Roe&Co. er en ny premium blended irsk whisky, der har fået sit navn fra George Roe. Han var en ægte pioner indenfor irsk whisky og var i høj grad medvirkede til, at landet oplevede en guldalder indenfor whisky-produktion i det 19. århundrede.

Personligt har jeg ofte foretrukket single malt-whiskyen frem for blended - læs forskellen lige her - men Roe & Co er ret anderledes i sin tilgang ved både at være smagfuld på egen hånd, men også ret brugbar i drinks-regimet.

Selve whiskyen er en velafstemt mix af maltwhisky og kornwhisky, der er rammer nogle ret interessante smagskombinationer - blandt andet fordi den har ligget på 100% bourbonfade.

Smagen i sig selv er anderledes på den måde, at den ikke ‘brænder’ overhovedet, når man synker. Den prikker let på tungen, når man sipper til den, men den brændende fornemmelse forsvinder hurtigt og efterlader en smag af vanilje, cremethed og en blød kant af diverse krydderier. Det er et ret interessant produkt på markedet, da det netop gør op med den gængse ‘enten-eller’-fornemmelse, man ofte har med, hvorvidt whisky skal blandes op eller drikkes rent - Roe & Co rammer begge lejre ganske fint.

Tre hurtige fordele ved Roe & Co

Let tilgængelig for nye whisky-drikkere

Ideel til cocktails på grund af den bløde tone og letkrydrede smag

Ingen ‘brand’-effekt i halsen, hvilket giver mere tid og overvejelse til at skylle smagen rundt i munden.

Whiskyen fås i specialbutikker rundt i Danmark med en vejledende pris på 330 danske kroner.