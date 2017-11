Sådan laver du den perfekte gin og tonic ifølge stjernekok Heston Blumenthal

At lave den perfekte gin og tonic virker ikke ligefrem som raketvidenskab, vel? God gin, tilføj tonic, is og evt citron, lime, agurk, peber.. whatever floats your boat. Og bum, så har du den perfekte gin og tonic.

Eller det troede jeg i hvert fald. Indtil den engelske stjernekok Heston fortalte, at det ikke er helt så simpelt. Og hvis han siger det, så tror man på det. Vi skal nemlig ikke bare lave en god gin og tonic, men også en rigtig gin og tonic!

For det første skal du afskære alt, der intet har med citrus at gøre. Det vil sige ingen agurk og peber, kun citrus. Men hvilken citrusfrugt, du vælger, skal afhænge af de andre ingrediensers smag.

Han fortæller: The type of citrus you use depends on the type of gin and its particular botanicals. It's worth experimenting with different gins, tonics and pieces of citrus fruit to see which goes best together.

Så langt, så godt. Nu kommer vi til det vigtigste: Rækkefølgen. Ligesom du ikke hælder mælk i før cornflakes, så hælder du heller ikke tonic i før gin. Rækkefølgen er nemlig:

Gin -> Citrus -> Is -> Tonic.

Heston fortæller, at denne rækkefølge vil sørge for, at alle smagene mixes sammen bedst muligt uden at skulle røre en masse.

Og sådan laver du den perfekte gin og tonic!

Nemt.