Slut med sidevognen: Fernet-Branca-øllen er kommet for at blive

Jeg mindes mine spæde Roskilde-dage, hvor jeg væltede rundt i pishegnet – høj på en hel flaske Fernet. Det var en god tid. Senere har jeg dog måtte sande, at min Fernet-tid er ovre. I hvert fald den tid, hvor jeg drak den italienske bitter af fadølskrus. Alligevel er det her en nyhed, der rykker.

For hvor mange gange er du ikke blevet trukket med dine venner gennem provinsnattelivet, hvor de har insisteret på, at du skulle have en sidevogn til din Hof? Og gerne en Fernet? Den er nu ovre. I hvert fald, hvis du benytter dig af Chicago-bryggeriet Forbidden Roots nye opfindelse, Fernetic – en black ale med mere end 20 forskellige krydderier og urter (i Fernet er der 27), der efterfølgende har lagret i tre uger på ungarsk eg.

- Jeg er ekstremt stolt af Fernetic, en øl inspireret af min families Fernet-Branca-opskrift, som kan dateres helt tilbage til 1845, siger Edoardo Branca, sjette generation af Branca-familien, som nu står for forretningen i USA, ifølge Paste Magazine.

- Vores mål var at finde en måde at overføre Fernet-Branca-oplevelsen til en øl, og Forbidden Root var en naturlig samarbejdspartner til at få det til at ske, fortsætter han.