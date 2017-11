Thy Whisky: Dansk single malt på økologiske, lokale råvarer

Nu er den syvende tapning lige på trapperne og går under navnet ‘No. 7, Bøg’, hvilket markerer en ny tilgang til whiskyen, som endnu ikke er afprøvet - røgningen. Mens de andre whiskyer udelukkende har fået deres smag af det nøje kornudvalg, den gode teknik og diverse tønder, så vil den syvende tapning have en lækker røget note - og endda ikke smagen af den klassiske tørverøg, men derimod røg baseret på bøgesmuld.

Whiskyen er lagt på fad i juni 2014 og tappet i september 2017 til en lancering den 8. november, men vi var så heldige at få tilsendt en tidlig sample på den nye kollektion. Med sine blot lidt over 3 års lagring i den gamle hestestald er smagsoplevelsen utrolig intens. Røgsmagen er især interessant, da den ikke har den mere velkendte tunge røgnote i ganen, men derimod lader sig inspirere af den gastronomiske bøgesmuldstilgang til røgningen - det giver en smag, som er en fyldig og røgfuld uden at kamme over til tjære-agtig smagsoplevelse. Den er blød og behagelig i munden og bidrager til whiskyens overordnede smag frem for at dominere. De 52,1 procents alkohol giver et lille hyggeligt bid i starten, hvorefter en fin afstemning mellem den søde malt, egetræsnoterne og sherryens finish giver en lang og vedvarende eftersmag. Whiskyen har på kort tid tydeligt fået udnyttet de vigtigste egenskaber fra de forskellige elementer af processen, hvor jeg personligt kan sætte et stort fedt flueben ved velsmagen på den danske whisky fra Thy!

Skulle du have interesse i at få en flaske af den nye ‘No. 7, Bøg’, så kan du læse med herunder: