To nye apps, der gør din nytårsaften lidt federe

Hvis du er i gang med at planlægge årets sidste fest, så kan du finde lidt inspiration til en god aften på mange måder - vi fik to nye app-nyheder i indbakken mellem jul og nytår, og koncepterne er egentlig ganske interessante.

Chililay

Vi starter med Chililay, som er en forfinet udgave af ‘Festen og Gæsten’ fra p3, hvor folk, som har været for sent ude, kan finde sig en god gedigen fest at joine et sted ud i det danske land. App’en rammer samme præmis, men gør tingene lidt federe - man kan med app’en oprette en fest, hvor folk kan joine. Man kan dermed oprette en privatfest eller finde en privatfest i mange forskellige byer - alt efter hvem der opretter! Du kan med appen tjekke, hvilke mennesker, der har tænkt sig at komme. Din adresse er skjult, til du har godkendt gæsterne, så du ikke sidder i en lettere penibel situation kaldet ‘pølsefest’.

I 2016, da app’en blev lanceret for første gang, blev den downloadet 3400 gange på syv dage og resulterede i 208 fester i Danmark - og i år bliver det endnu vildere!

Tjek den ud her: Chililay

Hoodee

Den unge iværksætter Jacob Schrøder har hevet en lidt kontroversiel størrelse ind på app-markedet med Hoodie, som skal få Danmark mere ind i medaljekampen - Schrøder og hans kollega Mathias Villadsen hylder nemlig, at danskerne er europamestre i druk. Men de vil gerne have Danmark banket op på førstepladsen!

”Det er ikke mange internationale mesterskaber, Danmark sidder sikkert på år efter år. Det gælder dog vores Europarekord i druk iblandt unge, men hvorfor sigte så lavt? Hvorfor ikke gå efter at blive verdensmestre?”, fortæller Jacob Schrøder.

Det skal app’en hjælpe danskerne med ved at guide dem til de rigtige steder på deres bytur - både for deres oplevelse, men også for pengepungen. App’en giver dig et overblik over forskellige tilbud, pakkeløsninger og rabatter rundt i det danske byliv - især København - og vil derfor sørge for, at du får banket årets sidste/første fest op i gear uden nødvendigvis at smide de helt store summer penge.

Win win!

Tjek den ud her: Hoodee