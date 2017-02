10 nye måder du kommer til at bruge selfien på

1. Dating - Ifølge rapporten vil det i takt med teknologiens udvikling blive muligt at analysere alt fra pupiller til kropsholdning på et billede. Derfor kan selfies blive brugt til at afsløre, hvorvidt dine dates oprigtigt er interesserede eller ej.

2. Lægekonsultation - I fremtiden bliver det muligt at kommunikere med lægen gennem selfies og videoopkald. På denne måde kan du spare både tid og slippe for unødvendige besøg hos lægen. Det eneste, det kræver, er, at du kan tage et billede i høj kvalitet af eksempelvis en skønhedsplet og derefter sende det direkte til lægen for at få vejledning om videre behandling.

3. Banking og betaling - Selfies vil blive brugt til ansigtsgenkendelse og som password til at logge på forskellige banksystemer. Rapporten viser, at næsten halvdelen af de 25-34-årige, der deltog i undersøgelsen, ville føle sig mere sikre, hvis de skulle bruge et ‘selfie-password’ til at logge på deres bank.