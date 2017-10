4 episke og dyre auktioner du kan smide din formue efter i denne uge

3. Et håndskrevet digt af Tupac Shakur

Et uudgivet stykke lyrik af selveste Tupac.

Det er skrevet under Tupacs fængseltid i 1995, og dedikeret til "Simi".

I lay awake 2 night with a head full of dreamz / and a heart full of desires / my chest ablaze with fantasiez engulfed in passionate fires /

I try 2 sleep but my eyez won't close / There are pictures in my mind / There R no directionz 2 this road 2 happiness / and no promise of what I'll find

Det beskriblede stykke notesblok, er vurderet til 6000 dollars. (38.000 kroner)