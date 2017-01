6 mærkelige madvarer du vil spise i fremtiden

3D-printet mad

Vi har alle hørt om, at der i en 3D-printer kan printes stort set hvad som helst. Det er eksempelvis lykkedes folk at printe biler, våben og endda figurer af mennesker i forholdet 1-1. Men det er også muligt at printe mad, og det vil blive meget almindeligt i fremtiden.

Det vil ikke løse problemet med at skaffe mad, da der skal puttes mad i printeren for at den kan printe, men det vil gøre, at man kan printe ting vi har masser af, så de ligner de ting vi ikke har så meget af. Dermed vil du stadigvæk kunne få en bøf, der ligner en god bøf, men er printet af andet kød.

Genmodificeret korn

Faktisk er genmodificeret korn meget udbredt verden over. I USA er det nærmest mere almindeligt med gensplejsede afgrøder end de helt klassiske, som vi kender dem. Men i Danmark er det ikke så udbredt.

At afgrøderne er genmodificerede betyder, at de laves om, så de ikke bliver ramt af sygdomme og andre ting, der kan ødelægge høsten. I fremtiden vil vi ikke have andet, så vi kan producere mere og sundere korn.



Kunstigt kød

Ligesom det er muligt at lave kunstige fisk, så er det også lykkedes at lave en slags kunstigt oksekød. Oksekødet er ligesom en hakkebøf, og skulle i den første udgave ikke smage ret godt. Men i fremtiden vil der komme kunstigt kød i køledisken, og det kan være med til at nedbringe CO2 udslippet, da køernes prutter som bekendt lige nu betyder, at jorden bliver oversvømmet.

Dog skal man have den helt store tegnebog frem. Da kødet kom frem i 2013 var det til en kilopris på seks millioner kroner. Den skulle dog være faldende og lander forhåbentligt et sted, hvor vi alle kan være med.